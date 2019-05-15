طهران لم تتراجع عن قرارتها رغم اصرار واشنطن للجلوس على طاولة التفاوض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مكتب رئاسة الجمهورية في ايران " محمود واعظي" صرح للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء، فيما يتعلق بقرارات ايران فيما يخص الاتفاق انووي: أن الحكومة لم تتنازل ابدا عن قراراتها، وسوف ننفذ كافة الاجراءات المعلنة خلال 60 يوما وبعدها سننفذ المرحلة الثانية من الاجراءات التي ستعلن حينها.

وفيما يتعلق بتصريحات رئيس الجمهورية عن محاولات واشنطن للتفاوض مع ايران قال واعظي: وفقا لما قاله الرئيس روحاني، أن اثناء زيارته لنيويورك قد تلقى اتصالات من 19 جهة وسيطة من اجل اجراء جلسة حوار، والجواب كان "من خرج من الاتفاق النووي، يجب أن يلتزم بتعهداته اولا".

وأضاف واعظي: كل ما تريده ايران هو ان تنفيذ الوعود وليس القول على الالسن فقط.

وفيما يتعلق باقتراح ايران لتصدير النفط الى اوروبا بنسبة مليون ونصف برميل أوضح واعظي: كما قال روحاني في كلمته يوم الاربعاء الماضي أن على الجانب الاوروبي ان يلتزم بتعهداته، وهذا الموضوع يشكل هو جزءا من هذه التعهدات.

وحول موضوع الحاجة الاوروبية لـ120 يوم من اجل تنفيذ القناة المالية الاوروبية قال: باعتقادي هذا ليس صحيحا، وما تم تسجيله وآليته محددة، لا يحتاج اكثر من اسبوع حتى يدخل حيز التنفيذ.

وفي الختام ذكر واعظي: من المقرر ان يعقد اجتماع بين وزارء خارجية الدول الثلاث والاتحاد الاوروبي حول موضوع ايران وان يتم التفاوض مع ايران، حينها سنطرح مطالبنا./انتهى/.