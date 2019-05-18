طهران: على واشنطن أن تكفّ عن ممارسة الارهاب الاقتصادي ضد فنزويلا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي اعتبر أن الحوار بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة في النرويج يعد خطوة ايجابية للغاية، معربا عن امله بأن تخرج هذه المفاوضات بحل سياسي بين الجانبين وأن تتمكن فنزويلا من النهوض اقتصاديا وتحسين اوضاع معيشة الشعب.

وفي اشارة الى الخطوات التي اتخذتها بعض الجهات التي أدت الى تفاقم الاوضاع في فنزويلا، قال موسوي: للأسف الشديد قيام الولايات المتحدة بحجب ونهب المصادر المالية الفنزويلية، أدى الى فرض عقوبة جماعية على الشعب الفنزويلي، مؤكدا أن تهدئة الامور وتحسن الاوضاع في هذا البلاد يتطلب الكفّ عن ممارسة الارهاب الاقتصادي والتصرفات الّا مشروعة والمناهضة للمعايير الدولية من قبل واشنطن./انتهى/.