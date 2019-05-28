مشكلة اميركا تناقض المواقف بين الكونغرس والحكومة بشأن ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المستشار الثقافي لرئيس الجمهورية "حسام الدين اشنا"، غرد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلاً: إن مشكلة اميركا في ما يتعلق بالاتفاق النووي هي ان الكونغرس والحكومة لم تتمكنا من توجيه رسالة واحدة حول كيفية التعامل مع ايران.

واضاف: انه وبعد انسحاب أميركا من الاتفاق النووي اصبحت المشكلة انه لم يتم سماع صوت واحد حتى من الحكومة الاميركية ذاتها.

وتابع مستشار الرئيس الايراني، ان المشكلة الان هي انه حتى الرئيس الاميركي غير قادر على توجيه رسالة واضحة الى ايران./انتهى/