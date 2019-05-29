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٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٤:٠٠

شريط مصور

نشيد "يا علي مددي" /فيديو

نشيد "يا علي مددي" /فيديو

أنشدت فرقة لبنانية للتواشيح والأدعية نشيداً بعنوان "ياعلي مددي" يتناول أوصاف أمير المؤمنين (ع).

تحميل 19 MB

    

رمز الخبر 1895040

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