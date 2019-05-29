https://ar.mehrnews.com/news/1895040/ ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٤:٠٠ رمز الخبر 1895040 العربية العربية ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٤:٠٠ شريط مصور نشيد "يا علي مددي" /فيديو أنشدت فرقة لبنانية للتواشيح والأدعية نشيداً بعنوان "ياعلي مددي" يتناول أوصاف أمير المؤمنين (ع). تحميل 19 MB رمز الخبر 1895040 سمات لبنان امير المؤمنين الامام علي (ع) استشهاد الامام علي احياء ليلة القدر اناشيد لبنانية مطالب مرتبط تفنيد شائعة رد قائد الثورة على الشاعرة "سيمين بهبهاني" "للّه عاقبة الأمور" نشيد من اليمن المقاوم /فيديو أنشودة "الاحرار"من نزار قطري / فيديو أنشودة مصورة باكستانية عن الامام الحسين (ع) / شريط مصور
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