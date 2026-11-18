وكالة مهر للأنباء، قسم الثقافة والأدب: بعض الصور لا يمكن إخراجها من الذهن بسهولة. حتى لو تحدثنا عنها مرارًا، يبقى فيها شيء لا يمكن التعبير عنه بالكلام. تخيل مكتبة كانت لسنوات مكان خلوة رجل ودراسته؛ رفوف مليئة بالكتب، آثار من أدب إيران والعالم، والتاريخ، والفلسفة، والدين، والثقافة؛ كتب قُرئت واحدة واحدة، وفُكر فيها، وأحيانًا كُتبت حاشية إلى جانب سطورها. والآن صاحب تلك المكتبة لم يعد موجودًا. لقد استُشهد في المكان نفسه الذي أمضى فيه جزءًا مهمًا من حياته؛ بين كتب كان قد خصص وقتًا لقراءتها يومًا. بقيت الكتب في مكانها، لكن لم تعد هناك يد تُخرجها من الرف، وتقلب صفحاتها، وتتوقف عند جملة.

لهذه الصورة، هذا العام، معنى آخر. فهذا هو أول أسبوع للكتاب لا يكون فيه ذلك الرجل القارئ بيننا. الرجل الذي كان يأخذ الكتاب على محمل الجد، لا ليدافع عنه في إطار صورة وخطاب، بل ليقرأ ويفهم ويفكر ويتعرف على عوالم جديدة. والآن، في غيابه، تبرز مكتبته أكثر من أي وقت مضى؛ لا فقط بوصفها مجموعة كتب، بل بوصفها أثرًا لحياة. حياة رجل أمضى جزءًا مهمًا من أيامه مع الكلمات، والآن بقيت الكلمات منه ذكرى.

ربما إذا أراد أحد أن يعرف علاقة إنسان بالكتاب، فالأفضل بدلًا من عدّ كتب مكتبته، أن يسأله عن آخر كتاب قرأه، وأي شخصية روائية أحب، وأي رواية جعلته يفكر، وأي جملة اعتبرها مهمة إلى حد وضع علامة إلى جانبها. فالقراءة، خلافًا لما نتصوره أحيانًا، لا تُقاس بعدد المجلدات المرتبة في الرفوف؛ بل تُقاس بالأثر الذي يتركه الكتاب في ذهن الإنسان وحياته.

من هذه الزاوية، يجب النظر إلى مكتبة القائد الشهيد بما يتجاوز كونها مجموعة شخصية. فالروايات المنقولة عن دراسته تُظهر أننا كنا أمام قارئ لا يحصر نفسه في مجال واحد. فإلى جانب الكتب الدينية والتاريخية، كان للأدب الكلاسيكي والمعاصر في إيران والعالم مكانة مهمة في دراساته. من الروايات الروسية الكبرى إلى آثار كتّاب فرنسيين وأمريكيين، من الشعر والقصة إلى التاريخ والفلسفة؛ وكأن الكتاب كان بالنسبة له نافذة لا ينبغي أن تبقى مغلقة أمام أي منها.

وقد رُوي عن المكتبة الشخصية للقائد الشهيد أن جزءًا كبيرًا من وقته كان يمضي في المكتبة، وكان يدرس بدقة الأعمال المنشورة حديثًا أو الكتب التي تُهدى إليه. وحتى كتب كتّاب لم يكونوا معروفين له لم تكن محرومة من هذه الفرصة. والأهم من ذلك أن الدراسة لم تكن بالنسبة له تقتصر على تقليب الصفحات وإنهاء الكتاب؛ كان يبدي رأيه في الأعمال ويترك في حواشي كثير من الكتب ملاحظات من عنده.

هذه التفاصيل، ربما تكون أبلغ من أي وصف فخم عن العلاقة بالكتاب. فمن يتوقف عند سطور الكتاب ويكتب لها ملاحظات، أقام مع النص علاقة تتجاوز القراءة. إنه يدخل في حوار مع المؤلف، يوافق على حجة أو يعارضها، يتشكل في ذهنه سؤال، وأحيانًا يجد لزامًا أن يسجل هناك جوابًا أو اعتراضًا. الكتاب لمثل هذا القارئ ليس شيئًا ينتهي بإغلاق غلافه؛ قد يستمر في ذهنه ساعات وحتى أيامًا. ربما لهذا السبب تكون حواشي الكتاب أحيانًا أكثر شخصية وأكثر متعة من النص نفسه؛ لأنها تحفظ أثر مرور ذهن إنسان.

ربما يكون أحد أكثر أجزاء رواية قراءة القائد الشهيد جذبًا هو هذا الاتساع في ذوقه الدراسي. فقراءة أعمال مختلفة تُخرج الإنسان من التقيد في زاوية نظر واحدة. الرواية تأخذ الإنسان إلى حياة شخص لم يره قط؛ يرافقه في قلقه، ويفهم إخفاقاته، ويعيش أفراحه. والتاريخ يتيح إمكانية مشاهدة تجربة أجيال عاشت قبلنا؛ والفلسفة تطرح أسئلة ربما لم تخطر لنا يومًا، والشعر يجد كلمات للمشاعر التي يعجز عنها التعبير اليومي.

القراءة بهذا المعنى تدريب على رؤية العالم بعيون الآخرين. فالإنسان يعيش، مع كل كتاب، فترة في بيت ذهن آخر؛ يرافق شخصياته، ويمشي في أزقة مدن غير مألوفة، ويتعرف على أناس ربما لم تتح له إمكانية لقائهم في أي ظرف آخر. الكتاب يُزيح قليلًا حدود حياتنا العادية ويسمح لنا بتجارب تتجاوز أعمارنا وجغرافيتنا. ربما هذا الاتساع في عالم الكتاب هو ما يُبقي القارئ عطشًا للقراءة إلى الأبد؛ فهناك دائمًا كتاب لم يُقرأ بعد وعالم لم يُكتشف بعد.

ومن الروايات المنقولة عن القائد الشهيد، قصة جمع وتجليد نحو 300 مجلد من الكتب القديمة في فترة شبابه أيضًا جديرة بالاهتمام. تعطي هذه الرواية صورة عن علاقة لم يكن مقررًا لها أن تقتصر على الوصول إلى الكتب الجاهزة والمنشورة حديثًا. كان الكتاب بالنسبة له شيئًا ثمينًا يجب حفظه وإبعاده عن التلف. ومثل هذه التفاصيل، عندما توضع إلى جانب المكتبة الشخصية وحواشي الكتب، لا تتحدث عن علاقة عابرة؛ بل تتحدث عن عادة عريقة استمرت في فترات مختلفة من الحياة.

وبالطبع، فإن العلاقة بالكتاب تكتسب معنى اجتماعيًا عندما تتجاوز الخلوة الشخصية. فمن يقرأ الكتاب بنفسه، إذا دعا الآخرين إلى القراءة أيضًا، فإنه في الواقع يقسم مع المجتمع تجربة كانت ثمينة بالنسبة له. وفي ذكريات وروايات القائد الشهيد، شُدد مرارًا على هذا الجانب من شخصيته؛ أنه كان يعتبر القراءة أمرًا مهمًا وضروريًا وكان يخصص وقتًا لتشجيع الآخرين على الدراسة. حتى رُوي أنه إذا تأكد أن الحديث عن الكتاب يمكن أن يشجع الناس على القراءة، كان مستعدًا لتخصيص ساعة ونصف يوميًا من وقته لهذا العمل.

هذه الجملة يجب أخذها بجدية أكبر قليلًا من مجرد توصية ثقافية عادية. فساعة ونصف من وقت قائد يوميًا ليست وقتًا قليلًا. مثل هذا الاقتراح يُظهر أن مسألة الكتاب لم تكن بالنسبة له على هامش المسؤوليات والاهتمامات العامة. وكأنه كان يؤمن بأن مجتمعًا لا يقرأ يفقد جزءًا من إمكانية التفكير والاختيار والمعرفة. القراءة في هذه النظرة ليست ترفيهًا لساعات الفراغ، بل ضرورة للحياة الفردية والاجتماعية. كان يريد أن يعيش الآخرون أيضًا لذة اكتشاف عوالم جديدة؛ تلك اللذة التي عاش معها سنوات.

ومع كل ذلك، فإن ما يجعل هذه الرواية مختلفة هذا العام ليس فقط علاقته وتوصياته؛ بل نهاية حياته. لقد استُشهد بين كتبه. وهنا لم نعد أمام ذكرى عن القراءة أو توصية لزيادة معدل الدراسة. نحن أمام صورة يصعب تجاوزها: كتب كانت تُقرأ ويُتحدث عنها حتى الأمس، بقيت الآن في غياب صاحبها.

في مثل هذه اللحظة، يفكر المرء تلقائيًا في الكتب نصف المقروءة؛ في صفحات ربما كان مقررًا أن يعود إليها، وفي كتب كانت تنتظر دورها للمطالعة، وفي حواشٍ يمكنها الآن أن تكون أثرًا من ذهن قارئها ونظرته. لا نعرف ما آخر كتاب كان في يده قبل الشهادة أو أي عنوان كان مقررًا أن يُقرأ بعده. لكن هذا الجهل نفسه يجعل الصورة أكثر إنسانية. فهو أيضًا، مثل أي قارئ آخر، ربما كان لديه قائمة بما قرأ وما لم يقرأ؛ كتب أحب أن يقرأها وعوالم لم تسنح له الفرصة بعد للاطلاع عليها. وبالتفكير في هذه الكتب غير المقروءة، يتذكر المرء أن حتى حياة من تُسجل أسماؤهم في التاريخ تتكون من لحظات بسيطة وغير مكتملة؛ من أعمال كان مقررًا أن تُنجز غدًا وكتب كان مقررًا أن تُقلب صفحاتها يومًا.

ربما يكون الجزء الأكثر مرارة في الأمر هو هذا: الكتب تبقى، لكن فرصة قراءتها تنتهي لصاحبها. الرفوف ما زالت ممتلئة، والأوراق ما زالت تحمل كلمات، والحواشي ما زالت تحفظ علامات ذهن باحث؛ لكن من كان يجب أن يأخذ الكتاب ويقلب صفحاته ويتوقف ويتحاور مع المؤلف لم يعد حاضرًا. غياب الناس يظهر أحيانًا في أبسط الأشياء؛ في كرسي بقي خاليًا، وفي فنجان لم يعد أحد يسأل عنه، وفي كتاب بقي مفتوحًا في مكانه منذ زمن.

ومع ذلك، فالكتب ليست فقط ذكرى غياب. يمكنها أن تكون سبيلًا لمعرفة أفضل بصاحبها. إذا أردنا الحكم على شخصية تاريخية، لا ينبغي أن ننظر فقط إلى مسؤولياته ومواقفه وخطبه. أحيانًا يجب أن نرى ماذا كان يقرأ، وأي الكتّاب كانوا يهمونه، وأي الروايات كان يلتفت إليها، وأي الأفكار جعلته يتوقف. الكتب التي يختارها الإنسان تكشف جزءًا من عالمه الداخلي؛ عالم ربما لا يُرى بتمامه في أي سيرة رسمية.

ولذلك، فإن من أفضل سبل إحياء ذكرى قارئ ما ليس فقط أن نتحدث عن علاقته بالكتاب؛ بل يجب أن نذهب إلى الكتب التي قرأها، ونتحدث عنها، ونعيد قراءة الأعمال التي كانت موضع اهتمامه، ونسمح لهذه الكتب بأن تجد طريقها من الرفوف الشخصية والعامة إلى حياة الآخرين. وإذا وجدت مكتبة مثل هذا المصير بحيث تُقرأ كتبها بعد صاحبها، فربما يمكن القول إن جزءًا من تلك الحياة ما زال مستمرًا.

أسبوع الكتاب هذا العام يمكن أن يكون فرصة لهذه العودة؛ العودة إلى كتب ربما سمعنا أسماءها لكننا لم نقصدها أبدًا؛ إلى روايات أجلنا قراءتها إلى الغد، وإلى تاريخ وأدب نظن أننا سنجد دائمًا وقتًا لمعرفتها. ربما لا بأس في هذا الأسبوع، بدلًا من أن نتحدث فقط عن أهمية القراءة، أن نأخذ كتابًا ونقرأه فعلًا. لا للمشاركة في مسابقة، ولا لالتقاط صورة لنا وكتاب في أيدينا، ولا حتى لنثبت للآخرين أننا من أهل القراءة؛ فقط لنبتعد ساعات عن العالم اليومي ونخطو إلى عالم آخر.

هذا العام، عندما نسمع اسم أسبوع الكتاب، تظهر أمام أعيننا صورة مكتبة رجل استُشهد بين كتبه. كتب لم تعد تنادي صاحبها، لكنها ما زالت تستطيع أن تجد قارئًا جديدًا. رجل لم يعد موجودًا ليقلب صفحة أو يكتب ملاحظة في حاشية كتاب، لكن أثر نظره وفكره بقي بين تلك الصفحات. ربما إذا فتح أحدهم يومًا أحد تلك الكتب ووقعت عينه على ملاحظة من عنده، فسيشعر للحظة أن صاحب الكتاب ما زال في الجوار؛ وما زال لديه ما يقوله.

لقد رحل من بين كتبه؛ وبقيت الكتب. الرفوف ما زالت مليئة بالروايات، وحواشي الكتب ما زالت تحمل أثر يده وفكره. والآن دورنا نحن أن نخرجها من الرف، ونقلب صفحاتها، ونقرأها. ربما يكون أفضل تحية لرجل عاش عمرًا مع الكتاب أن نعيش نحن أيضًا أكثر قليلًا مع الكتاب؛ حتى يبقى المصباح الذي كان مضيئًا سنوات في خلوة مكتبته مضيئًا في بيوت ومكتبات أكثر.

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