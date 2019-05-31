إيران تفوز على ايطاليا بمستهل الدوري العالمي للكرة للطائرة 2019

تمكن منتخب ايران من تعديل النتيجة بعد خسارته الشوط الاول 20-25 نقطة، وفاز بالاشواط الثلاثة بـ 25-23 و 25- 23 و 25-23.

تاريخيا واجه المنتخب ايران نظيره الايطالي 20 مرة، تمكن من الفوز فيها 6 مرات، حيث تعد ايطاليا من الدول ذات الانجاز في هذه اللعبة، اذ فازت بـ 3 فضيات و3 برونزيات في دورات الالعاب الاولمبية و3 ميداليات ذهبيات وفضية واحد ببطولات العالم وذهبية واحدة و3 فضيات وبرونزية بكأس العالم اضافة الى 8 ذهبيات و3 فضيات و4 برونزيات ببطولات الدوري العالمي.



وتأتي ايطاليا بحسب تصنيف الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، بالمرتبة الثالثة برصيد 266 نقطة بعد البرازيل واميركا.



وستواجه ايران في ثاني مبارياتها في اطار الدوري العالمي 2019، منتخب الصين السبت، فيما تلاقي الاحد المنتخب الالماني.