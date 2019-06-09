الفريق الإيراني لذوي الاحتياجات الخاصة يتوج ببطولة العالم بالقوس والسهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن تغلب الفريق الإيراني المكون من علي سينا منشازادة، هادي نوري ورمضان بياباني من التغلب على الفريق التركي بنتيجة 222/219 ليحصد الميدالية الذهبية.

وكانت ايران قد تغلبت في الدور التمهيدي على البرازيل وماليزيا ، ثم فازت في الدور نصف النهائي على الصين بنتيجة 238/224.

وحصل الفريق الايراني المختلط المكون من راضية شير محمدي وعلي سينا منشازادة، على المركز الرابع بعد ان خسر في النصف النهائي امام روسيا وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع امام ايطاليا.

وكانت ايران قد تغلبت في الدور نصف النهائي على كوريا الجنوبية وسلوفاكيا.وبذلك تكون ايران قد حجزت بطاقة التأهل الى دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو 2020./انتهى/