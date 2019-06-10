لاريجاني يطالب بمتابعة ملف الحفلات المختلطة في السفارة البريطانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن عضو مجلس الشورى الإسلامي عليرضا سليمي اعترض خلال الجلسة العلنية اليوم على إقامة حفل مختلط في السفارة البريطانية خلال شهر رمضان الكريم وتقديم المشروبات الروحية فيها بمشاركة عدد من الفنانين من البلاد.

وأبدى النائب سليمي تعجبه من تناقض سلوك السفارة البريطانية في طهران حيث أقامت مراسم إفطار خلال الشهر الكريم أعقبه حفل مختلط في يوم آخر من الشهر، مطالباً وزارة الخارجية الإيرانية ووزارة الثقافة بمتابعة هذا التصرف المخالف للأعراف الإيرانية.

ودعا بدوره رئيس مجلس الشورى الإسلامي، لجنة الأمن القومي لمتابعة هذه الشكوى. /انتهى/