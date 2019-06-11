الرئيس روحاني يهنئ توكاييف على انتخابه رئيسا لكازاخستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس روحاني قال في رسالة التهنئة إن إيران وكازاخستان بينهما علاقات ودية وأنهما شريكان استراتيجيان.

وأظهرت نتائج استطلاع رأي فوز رئيس كازاخستان الحالي قاسم جومارت توكاييف بالانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد، بعد حصوله على نحو 70% من الأصوات.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد أبحاث الرأي العام في كازاخستان أن توكاييف احتل الصدارة في السباق بعد حصوله على 70.13% من الأصوات، يليه منافسه المعارض، أمير خان كوسانوف من حركة "ألت تاجديري" الوطنية القومية المتحدة بحصوله على 15.39% من الأصوات.

وبدأ التصويت عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت غرينتش) وانتهى عند الساعة التاسعة مساء (15:00 بتوقيت غرينتش) في نفس اليوم.

بموجب نظام التصويت في كازاخستان، يعتبر المرشح الذي يحصل على أكثر من 50% من الأصوات منتخبا.

في الـ19 من مارس، أعلن الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف قراره بالتنحي وتعيين توكاييف كزعيم مؤقت. وشغل نزارباييف منصب رئيس كازاخستان لمدة ثلاثة عقود تقريبا منذ استقلالها عن الاتحاد السوفيتي في عام 1991.

وأدى توكاييف، 66 عاما، وهو سياسي ودبلوماسي في كازاخستان، اليمين الدستورية لتولي المنصب بعد يوم من الإعلان./انتهى/