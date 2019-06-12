تشكيل فريق التدخل السريع لتفادي الهجمات السايبرية في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وزارة الاتصالات الايرانية أن المدير العام لدائرة الاتصالات في محافظة طهران مرتضى رضائي أعلن عن تشكيل فريق التدخل السريع من اجل تفادي المخاطر الامنية الناجمة عن الهجمات السايبرية المحتملة، حيث سيتشكل من المدراء المحنكين والحاذقين في مجال الاتصالات في السلطات التنفيذية بالبلاد.

وأشار الى انه بالنظر الى استخدام تقنية الاتصالات والمعلومات لدى كافة الاجهزة التنفيذية في البلاد، فيجب العمل من اجل توفير الامن المعلوماتي.

وأضاف أنه تم اعداد برنامج وجدول زمني محدد من أجل تطبيع التعليمات في مجال الدفاع المدني التي تم ابلاغها من قبل مكتب المحافظة./انتهى/