  1. العلوم
١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٦:٥٣

تشكيل فريق التدخل السريع لتفادي الهجمات السايبرية في طهران

تشكيل فريق التدخل السريع لتفادي الهجمات السايبرية في طهران

اعلن المدير العام لدائرة الاتصالات في محافظة طهران مرتضى رضائي عن تشكيل فريق التدخل السريع من أجل تفادي الهجمات السايبرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وزارة الاتصالات الايرانية أن المدير العام لدائرة الاتصالات في محافظة طهران مرتضى رضائي أعلن عن تشكيل فريق التدخل السريع من اجل تفادي المخاطر الامنية الناجمة عن الهجمات السايبرية المحتملة، حيث سيتشكل من المدراء المحنكين والحاذقين في مجال الاتصالات في السلطات التنفيذية بالبلاد.

وأشار الى انه بالنظر الى استخدام تقنية الاتصالات والمعلومات لدى كافة الاجهزة التنفيذية في البلاد، فيجب العمل من اجل توفير الامن المعلوماتي.

وأضاف أنه تم اعداد برنامج وجدول زمني محدد من أجل تطبيع التعليمات في مجال الدفاع المدني التي تم ابلاغها من قبل مكتب المحافظة./انتهى/

رمز الخبر 1895440

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 4 + 14 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي