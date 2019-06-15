طهران وأنقرة تؤكدان معارضتهما للحظر ونهج التفرد في العلاقات الدولية

وفي اللقاء الذي جرى اليوم السبت بين الرئيسين على هامش المؤتمر الخامس للتفاعل وبناء الثقة في اسيا (سيكا) المنعقد في العاصمة الطاجيكية دوشنبة، اكد الرئيس روحاني رغبة طهران في تطوير العلاقات مع انقرة في جميع المجالات خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية وقال، انه ومن اجل تنمية وتطوير العلاقات الايرانية التركية فقد تم خلال الاعوام الاخيرة اتخاذ خطوات قيمة ولا بد من الاسراع بهذه الوتيرة.

ووصف الرئيس روحاني التعاون الاقليمي بين ايران وتركيا بالمهم واضاف، ان التعاون الثنائي بين البلدين والثلاثي مع روسيا في القضايا الاقليمية ومن ضمنها عملية آستانا واعادة اعمار سوريا مهم جدا وياتي في سياق تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

من جانبه قال الرئيس التركي خلال اللقاء، ان العلاقات بين ايران وتركيا متنامية ومن المهم جدا تعزيز العلاقات اكثر فاكثر في المجالات الثنائية والاقليمية.

واضاف اردوغان، ان تركيا عازمة على تطوير علاقاتها مع ايران في جميع المجالات.

واكد الرئيسان كذلك معارضتهما للحظر ونهج الغطرسة في المنطقة.