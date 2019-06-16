https://ar.mehrnews.com/news/1895534/ ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٦:٥٤ رمز الخبر 1895534 الفيديو الفيديو ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٦:٥٤ شريط مصور حريق يشنه تحالف العدوان السعودي في قرية يمنية / فيديو شنت عناصر تابعة لتحالف العدوان السعودي ، حريقا في قرية واقعة بمنطقة بين الفقيه بمحافظة الحديدة غربي اليمن. تحميل 9 MB رمز الخبر 1895534 سمات العدوان السعودي على اليمن الحرب على اليمن الحديدة مطالب مرتبط موعد الطلاب مع امتحانات اخر السنة في ايران / صور مسابقات "وايتووتر سلالوم" في إيران / صور حصاد القمح في محافظة "اردبيل" الايرانية / صور
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