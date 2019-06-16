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١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٦:٥٤

شريط مصور

حريق يشنه تحالف العدوان السعودي في قرية يمنية / فيديو

حريق يشنه تحالف العدوان السعودي في قرية يمنية / فيديو

شنت عناصر تابعة لتحالف العدوان السعودي ، حريقا في قرية واقعة بمنطقة بين الفقيه بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

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رمز الخبر 1895534

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