فلسطين توقع اتفاقية ضمانات شاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية، التي وقع عليها عن الوكالة مديرها العام، يوكيا أمانو، بعد أن انضمت فلسطين كدولة طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في بداية عام 2015.

وبموجب هذه الاتفاقية يحق لمفتشي الوكالة إجراء عمليات التفتيش والتحقق في دولة فلسطين للتأكد من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، ومن جانبها يتعين على فلسطين تقديم جرد كامل لكافة استخدامات المواد المشعة، وذلك في كافة قطاعات الصحة والزراعة والعلوم والأبحاث.

ونقل السفير عبد الشافي للمدير العام أمانو تحيات الرئيس محمود عباس ووزير الخارجية رياض المالكي، مؤكدا أن توقيع هذه الاتفاقية دليل إضافي على تحمل دولة فلسطين مسؤولياتها الدولية كعضو فاعل في المجتمع الدولي.

من جانبه، أكد المدير العام أمانو استعداد الوكالة الاستمرار في تقديم المساعدات الفنية لفلسطين.