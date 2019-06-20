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٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٨

البيت الأبيض: ترامب يطلع على تفاصيل ضربة صاروخية في السعودية

البيت الأبيض: ترامب يطلع على تفاصيل ضربة صاروخية في السعودية

أعلن البيت الأبيض الخميس أنه تم إبلاغ الرئيس دونالد ترامب بضربة صاروخ على السعودية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن رويتزر أن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، صرحت إنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تفاصيل ضربة صاروخية في المملكة العربية السعودية.
وأضافت "نحن نتابع الوضع عن كثب ونواصل التشاور مع شركائنا وحلفائنا".
وكانت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للمقاومة في اليمن قد قالت أمس الأربعاء، إن المقاومة قصفت محطة كهرباء في مدينة الشقيق بمحافظة جازان بصاروخ كروز. /انتهى/.

رمز الخبر 1895648

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