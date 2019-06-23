قرقاش: التوتر القائم في المنطقة لا يمكن تسويته إلا بالطرق السياسية

وذكر قرقاش في تغريدة نشرها اليوم الأحد على حسابه في "تويتر": "لا يمكن تسوية التوترات في الخليج (الفارسي) إلا سياسيا. الأزمة التي تتشكل منذ فترة طوية تتطلب اهتماما جماعيا، أولا لخفض التوتر والتوصل إلى حلول سياسية عبر الحوار والتفاوض".

وأضاف الوزير الإماراتي على أن "الأصوات الإقليمية مهمة لبلوغ حلول مستدامة".

وجاءت هذه التعليقات في وقت أصبح فيه الوضع في الخليج الفارسي على وشك مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، إذ أسقطت الدفاعات الجوية الايرانية طائرة تجسس مسيرة أمريكية تعتبر الاحدث والاغلى في العالم بعد ان اخترقت الاجواء الايرانية، فيما تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرار توجيه ضربات على ايران ردا على اسقاط طائرة MQ-4C.

ويدفع فريق "باء" (بولتون، بن سلمان، بنيامين نتانياهو، بن زايد) الى التصعيد ضد ايران، حيث قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم ان فريق "باء" كان على مسافة قريبة من توريط الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالحرب.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب ظريف اليوم الاحد: المزيد من الادلة (منها عدوان طائرة التجسس المسيرة MQ9، شراء الزوارق السريعة والاتصال الهاتفي الذي كان هدفه اتهام ايران بالهجوم على ناقلات النفط)، تثبت بان فريق "ب" (بنيامين نتنياهو وبولتون وبن زايد وبن سلمان) كان على بعد مسافة قريبة من جر ترامب الى ورطة الحرب.