الضفة تنتفض واضراب شامل يعمّ غزة احتجاجاً على ورشة البحرين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن معا، انه تستمر الفعاليات الاحتجاجية، بالتنسيق والشراكة مع فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات حتى يوم غدٍ الأربعاء.

ففي بيت لحم نظم الفلسطينيون وقفة على دوار نيسان وسط المدينة وقفة احتجاجية رفعوا خلالها لافتات تندد بورشة البحرين واحرقوا صورا للرئيس الامريكي ترامب.

كما انطلقت مسيرة حاشدة وسط مدينة أريحا بحضور الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وجهاد أبو العسل محافظ أريحا والأغوار، وعيسى جلايطة عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال، وسالم غروف رئيس بلدية أريحا، وممثلي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والأجهزة الأمنية ورؤساء المؤسسات العامة وحشد كبير من الموطنين.

وأكد المشاركون بالمسيرة على الاستمرار بالفعاليات الاحتجاجية ضد صفقة القرن وورشة البحرين، مؤكدين أن أريحا ستبقى خلف القيادة الشرعية للشعب ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، مؤكدين ان ورشة البحرين ستسقط كما سقطة جميع المؤامرات التي حيكت على الشعب وقضيته العادلة.

وفي غزة عم الاضراب الشامل مختلف مرافق الحياة استجابة لدعوة القوى الوطنية والاسلامية احتجاجا على ورشة البحرين.

وأغلقت المحال التجارية أبوابها إضافة الى تعطيل عمل البنوك بقرار من سلطة النقد.

واعلنت معظم الجامعات في قطاع غزة تعليق الدوام الاداري والاكاديمي فيها، فيما أغلقت الوزارات الحكومية بما فيها المحاكم ابوابها أيضا.والتزمت نقابة الصيادين بقرار الاضراب وأعلنت تعليق العمل من الساعة الساسة صباحا حتى الساعة السادسة مساء.ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الجماهير الفلسطينية الى المشاركة في الفعاليات المتزامنة مع الاضراب وأبرزها المؤتمر الجماهيري الذي يعقد في مركز رشاد الشوا الثقافي مساء اليوم.