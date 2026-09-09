مظاهرة أمام السفارة الأميركية في سيول؛ لا تنضموا إلى الحرب على إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الجزيرة أن عشرات المواطنين الكوريين الجنوبيين تظاهروا يوم الأربعاء أمام السفارة الأميركية في سيول، وأعلنوا رفضهم لاحتمال إرسال قوات بحرية كورية جنوبية إلى مضيق هرمز الاستراتيجي.

ودان المتظاهرون، وهم يحملون لافتات كتب عليها "لا تنضموا إلى الحرب العدوانية"، الحرب غير القانونية التي تشنها واشنطن على إيران.

وجاءت هذه الاحتجاجات في وقت تدرس فيه الحكومة الكورية الجنوبية كيفية المشاركة المحتملة في تأمين مضيق هرمز، ويتعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب لضغوط على سيول للمساعدة في المنطقة.

وهتف المتظاهرون: "لا يمكننا إرسال شبابنا إلى بحر الموت."

ويُعتبر مضيق هرمز ممراً مهماً لنقل الطاقة في العالم، ويمر عبره نحو 20% من الإمدادات العالمية للطاقة.

وجاءت هذه التظاهرة بعد يوم من إعلان وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إرسال وفد لتقصي الحقائق إلى الإمارات لدراسة الوضع الأمني في مضيق هرمز.

غير أن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية ادعت أن إرسال هذا الوفد يهدف إلى دراسة الظروف، ولم يتم اتخاذ أي قرار بإرسال قوات إلى هرمز.

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