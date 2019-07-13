وزير الخارجية البريطاني يتصل بظريف بشأن ناقلة النفط الايرانية

وقال وزير الخارجية البريطاني ان ظريف أبلغه برغبة طهران في حل قضية الناقلة وأنها لا تسعى لتصعيد الموقف.

کما أعلنت بريطانيا أنه سيتم تسليم ناقلة النفط الايرانية إذا قدمت طهران ضمانات حول وجهتها.