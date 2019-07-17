اللواء موسوي يزور مقر القوة الجوي التابع للجيش الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القائد العالم للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي مقر القوة الجوية التابعة للقوات البرية في الجيش الإيراني في محافظة آذربيجان الشرقية

وزار موسوي معرض الابداعات والابتكارات والاماكن العامة والخدمات الرفاهية للمعسكر، كما تفقد عن كثب القدرات القتالية والعسكرية للواء المذكور، وأبدى تقييمه من حيث التكتيكي والتقني.

كما سار اللواء موسوي مشروع بناء مستشفى الامام علي (ع) الذي يبنى حالياً في أذربيجان الشرقية.

كما تضمن جدول اعمال قائد العالم للجيش خلال هذه الزيارة اللقاء مع رئيسي قسم العقائدي والسياسي وقسم حماية المعلومات والامن، اضافة الى تكريم المتقاعدين.

الجدير بالذكر أن قائد القوة البرية للجيش الايراني العميد حيدري يرافق موسوي في هذه الزيارة./انتهى/