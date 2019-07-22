خفض اسعار ترانزيت الانترنت بين ايران والعراق بشكل متبادل

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مساعد وزير الاتصالات ومدير شركة اتصالات البنى التحتية في ايران حميد فتاحي التقى بوزير الاتصالات العراقي نعيم ثجيل يسر، وذلك اثناء الزيارة التي يجريها الاخير لايران تزامنا مع انطلاق الدورة الخامسة والعشرين من معرض "الكامب" للاتصالات والتقنيات الحديثة.

وأجرى الجانبان محادثات حول طرق توسيع وتعزيز البنى التحتية وايضا تسهيل عملية الاتصالات بين ايران والعراق في ايام زيارة الاربعين.

ومن القضايا الاخرى التي تم النقاش حولها هو تطوير الامكانيات على صعيد الاتصالات وخفض اسعار ترانزيت الانترنت بشكل متبادل لكلا البلدين./انتهى/