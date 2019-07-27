  1. السياسة
٢٧ يوليو ٢٠١٩ - ١٠:٢٨

استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 56 آخرن في احتجاجات "مسيرات العودة"

استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 56 آخرن في احتجاجات "مسيرات العودة"

اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن استشهلد شاب فلسطيني وجرح 56آخرين في احتجاجات الجمعة 68 من "مسيرات العودة وكسر الحصار".

وافادت "وكالة كهر للأنباء" نقلا عن "الشرق الأوسط"عن استشهاد  شاب فلسطيني في الثالثة والعشرين من العمر، مساء الجمعة، متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص الجنود الإسرائيليين، خلال مشاركته في الاحتجاجات التي تعرف بـ"مسيرات العودة"، شرقي خانيونس بالقرب من السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة.

وكانت مصادر في قطاع غزة اعلنت عن اصابة 56 فلسطينيا بينهم 38 بالرصاص الحي من قبل الجيش الاسرائيلي، ومن ضمنهم 22 طفلا و3 سيدات اضافة الى استهداف سيارة اسعاف للخدمات الطبية، خلال فعاليات الجمعة 68 من "مسيرة العودة وكسر الحصار"، تحت عنوان "لاجئي لبنان. /انتهى/

رمز الخبر 1896610

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