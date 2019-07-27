استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 56 آخرن في احتجاجات "مسيرات العودة"

وافادت "وكالة كهر للأنباء" نقلا عن "الشرق الأوسط"عن استشهاد شاب فلسطيني في الثالثة والعشرين من العمر، مساء الجمعة، متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص الجنود الإسرائيليين، خلال مشاركته في الاحتجاجات التي تعرف بـ"مسيرات العودة"، شرقي خانيونس بالقرب من السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة.

وكانت مصادر في قطاع غزة اعلنت عن اصابة 56 فلسطينيا بينهم 38 بالرصاص الحي من قبل الجيش الاسرائيلي، ومن ضمنهم 22 طفلا و3 سيدات اضافة الى استهداف سيارة اسعاف للخدمات الطبية، خلال فعاليات الجمعة 68 من "مسيرة العودة وكسر الحصار"، تحت عنوان "لاجئي لبنان. /انتهى/