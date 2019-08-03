118 نائبا بالكونغرس الأميركي يؤيدون تحقيقا لعزل ترامب

ووفقا لاستطلاع وكالة أنباء أسوشيتد برس، السبت، فإن 118 عضوا من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 235، أعلنوا تأييدهم لبدء التحقيق الذي يفضي إلى إجراء تصويت بالمجلس على عزل الرئيس الأميركي.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه "النسبة المتزايدة ترجح تنامي الإحباط من سياسات ترامب".

يذكر أن رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، قالت الشهر الماضي إن مجلسها سيتخذ إجراءات لعزل ترامب، إذا ثبت "تورطه في تقصير كبير".

ويجري مجلس النواب تحقيقا حول ما إن كان ترامب سعى لعرقلة العدالة في سياق تحقيق المحقق الخاص، روبرت مولر، حول علاقة حملته الانتخابية مع روسيا، خلال رئاسيات 2016 التي أوصلته إلى البيت الأبيض.

ومطلع يونيو/ حزيران الجاري، أظهر استطلاع رأي أجرته شبكة "سي أن إن" الأميركية، زيادة كبيرة في تأييد الديمقراطيين لعزل ترامب، مقابل معارضة غالبية الأمريكيين لهذا الاحتمال.

وبحسب وسائل إعلام أميركية، فإن عزل الرئيس يحتاج إلى أغلبية الأصوات في مجلسي النواب والشيوخ.

عربي 21