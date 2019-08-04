طهران تستضيف الاجتماع المشترك بين ايران وقطر لقوات خفر السواحل

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه في إطار تطوير التعاون الميداني وتعزيز علاقات حسن الجوار، اقيمت اليوم الاحد الدورة الخامسة عشر من الاجتماع المشترك لقوات خفر السواحل لكل من الجمهورية الاسلامية وقطر في طهران.

وترأس الجانب الايراني في هذا الاجتماع قائد الحرس البحري للجمهورية الاسلامية العميد قاسم رضائي والهيئة القطرية ترأسها قائد خفر السواحل الحكومي لدى قطر العميد عبدالعزيز علي المهندي.

ومن المقرر أن يتم مراجعة الانجازات السابقة، كما وسوف يدرس الجانبان طرق وحلول جديدة في مجال تطوير التعاون البحري والحدودي.

والجدير بالذكر أن الاجتماعات المشتركة لخفر السواحل بين ايران وجيرانها في جنوب البلاد تقام في اطار تمتين وتطوير العلاقات الثنائية وتعكس الارادة السياسية لكافة الاطراف من اجل خلق أجواء ايجابية للمزيد من التعاون./انتهى/