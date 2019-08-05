الرئيس الايراني يأمر وزارة الاتصالات بتوفير الامن السيبراني لقطاع الطاقة والمياه

وصرح مساعد منظمة تقنية المعلومات ابوالقاسم صادقي لمراسل وكالة مهر للأنباء، أنه في نهاية العام (الايراني) الماضي تلقت وزارة الاتصالات الايرانية أمرا من رئيس الجمهورية في خصوص تعزيز الامن السيبراني لقطاع المياه والكهرباء، وفي هذا الاطار عُقدت صفقة مع شركت "مبنا" لتوفير الامن السيبراني للبنى التحتية للمحطات الطاقة وباقي الصناعات المعنية.

وحول الاجراءات المتخذة في مجال توفير المنظومات والمعدات الامنية الخاصة بمنظومات السيطرة الصناعية في البلاد قال صادقي أن توفير الامن السيبراني لقطاعي المياه والكهرباء ومحطات الطاقة يعتبر يأتي ضمن اطار واحد مع انتاج الجدار الناري الصناعي (فاير وول) المصنوع محليا./انتهى/