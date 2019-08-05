صاروخ"ارو3" لن يحمي "الكيان الصهيوني"من بأس صواريخ المقاومة

وافادت "وكالة مهر للانباء" نقلا عن مجلة "ناشونال انترست"أن، الكيان الصهيوني وبالتعاون مع أمريكا اقدم على تجربة صاروخ "ارو3"، في "الاسكا"، وجائت هذه التجربة بعدما قامت إيران بتجربة أحد الصواريخ الباليستية.

وتابعت المجلة، ان تجربة الصاروخ "ارو3" تمت بالإستعانة بالرادار الأمريكي "AN-TPY۲ "المستخدم لصواريخ تاد، وقامت امريكا بنصب منظومة صوراريخ "ثاد" في الكيان الصهيوني، والسؤال هنا، هل يمكن الإدغام بين منظومة صواريخ "ارو3" ومنظومة ثاد الموجودة؟

واضافت المجلة فيما يتعلق بالتجربة القانونية الإيرانية لصاروخ "شهاب3": ان منظومة "ارو3" لن تتمكن من حل المشكلة الدفاعية لدى "الكيان الصهيوني"، وان درع الصواريخ لديهم وأيضاً صواريخ "ثاد"لم تتمكن من صد صواريخ المقاومة الفلسطينيةبشكل كامل، فكيف إذا ما ترتب عليهم مواجهة الصواريخ البالستية الإيرانية المتطورة؟

والجدير بالذكر أيضاً، ان حزب الله يملك 130ألف صاروخ، وبعضها مزود بنظام تحكم "جي بي اس"، والتي تعتبر كابوساً مرعباً يهدد أمن "الكيان الصهيوني" ويجعله عاجزاً عن صدها، مهما تغنّى إعلامياً بإنتصاراته وإنجازاته. /انتهى/