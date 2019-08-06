لاريجاني: فرض العقوبات على ظريف جاء بسبب دوره في فضح مسار الأمريكيين الخاطئ

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن لاريجاني نوه في كلمة خلال مراسم يوم الصحفي، إلى أن البعض يظن بأن أمريكا تسعى لإشعال حرب مع ايران، قائلا، من الممكن ان يخلق الكيان الصهيوني وباقي الدول افكاراً مخيفة لأمريكا من اجل القيام بحرب مع ايران.

واضاف، ان الامريكيين يدركون جيدا أنهم سيتضررون كثيرا في الاشتباك المحدود وغير المحدود وان ايران سترد عليهم رداً واسع النطاق.

وتابع، من الممكن ان يحدثوا لنا الفوضى في بعض الاماكن لكن لن تحدث حرب عسكرية.

ونوه لاريجاني الى ان الامريكيين يتوهمون بشأن اوضاع ايران، قائلا، في قضية تصفير بيع النفط الايراني لم ينجحوا ايضاً، بيع النفط تراجع الى حد ما ولكن لم يصل الى الصفر ولن ينجحوا بذلك ابداً.

واشار رئيس مجلس الشورى الاسلامي الى فرض حظر على وزير الخارجية الايراني، قائلا، ان ذلك الاجراء جاء نتيجة دوره في كشف مسار الامريكيين الخاطىء لكنهم رأوا أن جميع اركان النظام دعمته.