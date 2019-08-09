وزارة الخارجية: من حق إيران مواجهة تهديد وجود الصهاينة في الخليج الفارسي

وأشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية في تصريح اليوم الجمعة إلى الأخبار التي تحدثت عن استعداد الكيان الصهيوني للانضمام إلى التحالف العسكري الأميركي البحري في الخليج الفارسي.

وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتقد أن هذا التحالف مثير للتوتر، وإن طهران تعتبر أي تواجد لكيان الاحتلال الصهيوني في الخليج الفارسي تهديدا سافرا لأمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وسببا لإثارة الأزمة وزعزعة الاستقرار في منطقة الخليج الفارسي، وترى من حقها في إطار سياسة الردع والدفاع عن النفس، مواجهة هذا التهديد والدفاع عن نفسها، و ترى أن مسؤولية هذا الإجراء الخطير يقع على عاتق أميركا والكيان الصهيوني اللاشرعي.

وأضاف موسوي: أن مياه الخليج الفارسي امتداد لأراضينا ونحن ملزمون بضمان أمنه وأمن حركة السفن فيه./انتهى/