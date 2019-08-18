ظريف يغادر طهران متجها الى فنلندا

ومن المقرر ان يلتقي ظريف – غدا الاثنين - برئيس الجمهورية، و وزير تنمية التعاون والتجارة الخارجية، الى جانب وزير الخارجية في حكومة فنلندا.

وتشكل العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والاقليمية، والحفاظ على الاتفاق النووي وآلية اينستكس المالية، محاور اللقاءات بين ظريف والمسؤولين الفنلنديين.

كما تجدر الاشارة، الى ان وزير الخارجية الايراني بعد ختام مباحثاته في هلسينكي سيغادر باتجاه السويد والنرويج؛ باحثا مع المسؤولين في كلا البلدين ايضا، بشان القضايا الثنائية والدولية وآلية اينستكس.

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