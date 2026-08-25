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٢٥‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ٤:٢٥ م

اللواء رضائي: أميركا لن يكون لها مكان في مستقبل المنطقة

اللواء رضائي: أميركا لن يكون لها مكان في مستقبل المنطقة

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أن دول المنطقة ستقرر مستقبلها بنفسها، وأن أميركا لن يكون لها مكان في مستقبل المنطقة.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن محسن رضائي، خلال لقائه فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، قال إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تريد عراقاً مستقلاً وقوياً.

وأضاف أن دول المنطقة ستقرر مستقبلها بنفسها، وأن أميركا لن يكون لها مكان في مستقبل المنطقة.

وأوضح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أن وضع الجماعات المعادية لإيران المنتشرة على حدود البلدين يجب أن يُحسم.

من جانبه، قال فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، إنه يقدر دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مكلفاً بنقل تحيات المسؤولين العراقيين إلى مقام قائد الثورة الإسلامية، ومخلداً ذكرى الشهيدين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

وأكد على التعاون الإقليمي، وضرورة تأمين الأمن على الحدود المشتركة بين البلدين.

/انتهى/

رمز الخبر 1973282

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