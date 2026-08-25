بيان لوزير الداخلية الباكستاني حول اجتماعه مع الرئيس الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، رسالة على موقع التواصل الاجتماعي X يوم الثلاثاء جاء فيها: "عقدتُ أنا والقائد العام للجيش الباكستاني، المشير سيد عاصم منير، اجتماعًا مثمرًا وإيجابيًا للغاية مع الرئيس الإيراني".

وتابع وزير الداخلية الباكستاني: "تضمنت محاور محادثاتنا الصراع الإيراني الأمريكي، والتوترات في الشرق الأوسط (غرب آسيا)، والتوقعات المستقبلية، بالإضافة إلى الخطوات التي ينبغي على الجانبين اتخاذها لإحياء مذكرة التفاهم بشأن إسلام آباد، والتي من شأنها أن تُفضي إلى حل شامل لهذا الصراع".

وأضاف محسن نقوي: "أعرب الرئيس الإيراني بوضوح عن آراء حكومته ومخاوفها، وقد أجرينا تبادلًا بنّاءً للغاية للآراء حول القضايا المطروحة. لقد تحقق تقدم ملحوظ، واختتم الاجتماع بنتيجة إيجابية للغاية. وما زلنا نأمل أن تمهد هذه العملية الطريق لمزيد من التقدم والسلام الدائم في المنطقة.

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