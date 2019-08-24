موسوي: الاختبار الصاروخي الذي أجرته واشنطن يرفع وتيرة التوتر على مستوى العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي أدان المنهجية الامريكية وإصرارها على سياسة التفرد والخروج من المعاهدات الدولية واضعاف القوانين والحقوق والمعايير الدولية، كما اعرب عن قلقه تجاه الاختبار الصاروخي التي اجرته الولايات المتحدة لصاروخ متوسط المدى وبعد ايام قليلة من خروجها من "معاهدة حظر الصواريخ النووية المتوسطة المدى" مع روسيا المعروفة بـ INF.

وأضاف: هذا الاجراء سيفضي بسباق التسلح على مستوى العالم، ما يؤدي الى تفاقم الاوضاع وتهديد السلام والامن في العالم، كما أن الكلفة الاقتصادية الباهظة التي يفرضها هذا السباق على باقي الدول، يؤدي الى تدني مستوى الرخاء الاقتصادي لدى الشعوب في العالم.

ودعا المتحدث باسم الخارجية الايرانية المجتمع الدولي وجميع الدول الى مواجهة الاجراءات الامريكية المؤدية الى زعزعة الاستقرار وخروجها من المعاهدات الدولية حيث يعتبر ذلك خطوة الى الوراء في مجال العلاقات الدولية./انتهى/