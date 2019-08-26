اللواء باقري: منظومة "باور 373" للدفاع الجوي أقوى من "باتريوت" الاميركية

وخلال زيارته التفقدية الاحد لمعرض الصناعات الدفاعية ومنظومة "باور 373" ، اشار اللواء باقري الى امكانيات العلماء الايرانيين في تصميم وتصنيع مختلف انواع الاسلحة الدفاعية وقال، انه تم في هذا المعرض عرض مختلف انواع منظومات الدفاع الجوي لرصد وكشف الاهداف الجوية المعتدية وملاحقتها ومن ثم الاقفال الراداري عليها وبالتالي تدميرها في مختلف المستويات الواطئة والمتوسطة والعالية، بما يثبت قدرات وزارة الدفاع في تصنيع وانتاج انواع المنظومات المتقدمة للدفاع الجوي والتي نشهد ذروتها في منظمة "باور 373".

واضاف، ان اسم منظومة "باور 373" مؤشر للقدرة الايرانية والاسلامية ولله الحمد ان هذه المنظومة تمكنت من العمل بنجاح في جميع الاختبارات التقنية.

وتابع اللواء باقري، انه وفي الاختبارات التي اجريت، تمكنت منظومة "باور 373" من العمل بنجاح اكبر في الكثير من المؤشرات المختلفة مقارنة مع الانموذج المتطور للمنظومة الاميركية باتريوت (PACK3) ذات المدى ما بين 120 الى 200 كم، بما يشير الى نجاح الارادة والعزيمة والجهد الايراني.

واكد بان المنظومة "باور 373" ستعزز كثيرا قدرات البلاد في مجال الدفاع الجوي واضاف، ان الخطوة التي اتخذت في الماضي القريب تجاه الطائرة الاميركية المسيرة "غلوبال هاوك" ستتحقق بمستوى اعلى مع دخول منظومة الدفاع الجوي الصاروخي هذه الى المنظومة الدفاعية للبلاد وان ابعاد الردع التي كانت مركزة في المجال الصاروخي ستعمم على ابعاد الدفاع عن اجواء البلاد لتوفر اكثر فاكثر اجواء الامن المطمئن للبلاد بعونه تعالى.