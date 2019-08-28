30 ألف شرطي يوفرون الأمن بالزيارة الاربعينية

وعلى هامش ملتقى تكريم زوجات وأولاد شهداء قوى الامن الداخلي والذي عقد بمدينة مشهد المقدسة، قال العميد حسين اشتري: كما في السنوات السابقة، فإن قوى الامن الداخلي مستعدة للتعاون وإقرار النظم والامن التام لمراسم عزاء الامام الحسين في شهر محرم، وفي هذا المجال تم عقد اجتماعات مع المسؤولين وهيئات الامناء المشرفة على هذه المراسم.

وأضاف: ان قوى الامن الداخلي وبالتعاون مع المواطنين ومسؤولي هيئات الامناء تعمل على إقرار الامن والنظام لزوار مرقد الامام الحسين عليه السلام، في المنافذ الحدودية الاربعة (خسروي ومهران وجذابة وشلمجة) في المحافظات الثلاثة (كرمانشاه وإيلام وخوزستان).

وأردف: خلال مراسم زيارة أربعين الامام الحسين عليه السلام، سيشارك أكثر من 30 ألف شرطي في توفير امن الزوار وكذلك تسهيل حركة المرور طيلة المسارات والممرات.