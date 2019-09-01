السلطة الفلسطينية ترد على تصريحات نتنياهو عن ضم مستوطنات الضفة

وشدد المتحدث الرسمي باسم السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة اليوم الأحد على أن تصريحات نتنياهو تأتي "في هذه الأوقات الخطرة والحاسمة التي تحاول فيها الإدارة الأميركية خلق نهج سياسي فضفاض وغير فعال ومخالف للقانون الدولي وللشرعية الدولية"، مشيرا إلى أن هذا يؤكد أن الكيان الإسرائيلي يستمر في اتباع النهج الذي لا يعتبر حلا.

ووصف أبو ردينة تصريحات نتنياهو بأنها استمرار لفرض أمر واقع مرفوض لن يؤدي إلى أي سلام أو أمن أو استقرار، قائلا إن الاستيطان جميعه غير شرعي وسيفكك في الضفة الغربية المحتلة كما سبق أن فكك في قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية.

وتابع: "سياسة الاستيطان ومحاولات التطبيع المجاني المخالف لمبادرة السلام، والعمل على تآكل حل الدولتين جميعه مرفوض ومدين، ولن يؤسس لخيار ثالث، فإما سلام يرضى عنه الشعب الفلسطيني، أو لا حصانة لأحد أو لأي قرار أو موقف يخالف قرارات المجالس الوطنية والشرعية العربية والدولية".ش