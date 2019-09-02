ظريف: الصين والروس حلفاؤنا الرئيسيين في الحفاظ على الاتفاق النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن ظريف ظريف شدد على أن "إرسال واشنطن قوات إلى الخليج الفارسي يوثر من الأوضاع في المنطقة"، مشيرا الى "اننا متفقون مع روسيا بشأن مسألة الأمن في الخليج"، معلنا أنه تحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "التزام الأوروبيين بالاتفاق النووي ووقف التصعيد في الملف".
وأوضح أنه تحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "التزام الأوروبيين بالاتفاق النووي ووقف التصعيد في الملف".
واعتبر أن "الولايات المتحدة تسعى لتخريب الاتفاق في شرق الفرات السوري"، كاشفا أن "أسلحة أميركية وصلت لعناصر داعش في الفرات السوري"، معلنا "أننا مستعدون للتعاون مع السعودية لدعم الحوار وحل الخلافات".
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