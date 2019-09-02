ظريف: الصين والروس حلفاؤنا الرئيسيين في الحفاظ على الاتفاق النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن ظريف ظريف شدد على أن "إرسال ​واشنطن​ قوات إلى ​الخليج​ الفارسي يوثر من الأوضاع في المنطقة"، مشيرا الى "اننا متفقون مع روسيا بشأن مسألة ​الأمن​ في الخليج"، معلنا أنه تحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "التزام الأوروبيين بالاتفاق النووي ووقف التصعيد في الملف".

وأوضح أنه تحدث مع الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ "التزام الأوروبيين ب​الاتفاق النووي​ ووقف التصعيد في الملف".

واعتبر أن "​الولايات المتحدة​ تسعى لتخريب الاتفاق في شرق ​الفرات​ السوري"، كاشفا أن "أسلحة أميركية وصلت لعناصر داعش في الفرات السوري"، معلنا "أننا مستعدون للتعاون مع ​السعودية​ لدعم الحوار وحل الخلافات".