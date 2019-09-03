العميد موسوي: الامن والاستقرار يسودان حدود البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القائد العام للجيش الايراني العميد عبدالرحيم موسوي صرح في مراسم تكريم حشد من العسكريين المشاركين في المهمات الصعبة الأمنية والميدانية الاخيرة في مجال الدفاع الجوي والبري والبحري، صرح ان الامن والاستقرار يسودان حدود البلاد وهذه الظروف المثالية السائدة على حدود الجمهورية الاسلامية تحققت في ظل الكفاح الخالص للمجاهدين، مضيفا: لم يتم الكشف عن بعض العمليات التي نفذها الجيش الايراني في الفترة الاخيرة لأسباب امنية واستخباراتية وهذه الوتيرة مستمرة بالنسبة للعمليات الهامة والسرية.

واشار موسوي: نحن جنود لايران الشامخة وواجبنا هو الدفاع عن النظام والبلاد واستقلاله والسيادة على اراضيه، في ضوء الايمان بتوجيهات قائد الثورة الاسلامية ويكفي أن يرى الله عملنا.

وتم تكريم القائمين بعمليات ميدانية في المجال الدفاع الجوي والبري والبحري وتم اختيار عدد من الاشخاص للايفاد الى العتبات المقدسة ولقاء قائد الثورة الاسلامية./انتهى/