ظريف يتوجه الى بنغلادش

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان محمد جواد ظريف، غادر طهران على رأس وفد متوجها الى العاصمة النغلادشية داكا، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي المقرر عقده يوم الخميس 5 ايلول/سبتمبر الجاري.

وسيجري ظريف خلال زيارته الى داكا، لقاءات ومحادثات مع كبار المسؤولين البنغلادشيين. ومن المقرر بعد ذلك، ان يقوم بزيارة الى اندونيسيا.

وخلال الاسابيع الاخيرة، كان لظريف برنامج حافل بالزيارات والجولات في منطقة الخليج الفارسي واوروبا وشرق آسيا، كما زار موسكو يوم أمس الاثنين، حيث التقى مع نظيره الروسي سيرغي لافروف وأجرى معه محادثات في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك./انتهى/