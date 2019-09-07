https://ar.mehrnews.com/news/1897702/ ٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٦:٥١ رمز الخبر 1897702 الدولية الأمريكيتان الدولية الأمريكيتان ٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٦:٥١ تقرير مصور اتساع دائرة الحرائق في أمريكا j]h,g فليم على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر اتساع بقعة النيران التي نشبت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. تحميل 8 MB رمز الخبر 1897702 سمات حرائق أمريكا ولاية كاليفورنيا مطالب مرتبط حرائق فرنسا تطال إيطاليا حرائق باريس تسري في الجسد الأوروبي ترامب يصف حرائق كاليفورنيا "بالكارثة الكبرى" فرار الآلاف من حرائق ولاية كولورادو الاميركية
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