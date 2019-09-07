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٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٦:٥١

تقرير مصور

اتساع دائرة الحرائق في أمريكا

اتساع دائرة الحرائق في أمريكا

j]h,g فليم على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر اتساع بقعة النيران التي نشبت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

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رمز الخبر 1897702

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