الشركات المعرفية الايرانية تشارك في المعرض الدولي للمنتجات الصيدلانية في المانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن معرض دوسلدورف (Expopharm) للمنتجات الطبية والصيدلانية من اهم وأكبر المعارض التجارية في مجال الأدوية والمنتجات الطبية في اوروبا ويقام كل عام في المانيا بمشاركة نحو 500 شركة عارضة و27 زائر من رجال الاعمال.

ويشمل معرض Expopharm عددا من المؤتمرات الرئيسية واحداث خاصة تشكل ارضية ملائمة للأعمال والتجارة، ما يجعل هذا المعرض ملتقى عالميا يجتمع فيه اكبر المنتجين والزبائن في مجال الادوية والقطاع الطبي والصيدلي الى جانب اهم صناع المنتجات الصيدلانية من كافة انحاء العالم لعرض أخر منتجاتهم وابداعاتم في المجال المذكور.

وتوجد هناك منافسة كبيرة جدا بين الشركات من مختلف انحاء العالم للمشاركة في هذا المعرض وحجز غرفة لها، وفي عالم 2019 تشارك 731 شركة من 38 دولة في العالم في هذا المعرض تعمل في مختلف المجالات منها المنتجات المختبرية ومنتجات التشخيص الطبي والنانو تكنولوجيا وعلم الاحياء ومنظومات الفحص والقياس وايضا النفط والطاقة.

ويتمحور هذا المعرض حول موضوع وتجارة الادوية ومنتجات العناية المنزلية ومنتجات التشخيص الطبي ومنتجات الخاصة بأنظمة الغذائية ومنتجات التجميل والعناية بالبشرة والادوات الصيدلانية وما الى ذلك.

وهذا العام تمكنت 6 شركات ايرانية معرفية ومقتدرة من المشاركة في المعرض المذكور وذلك للمرة الثانية على التوالي وعبر دعم معاونية العلوم والتكنولوجيا وصندوق الابداع والتنمية.

ويقام معرض Expopharm من 25 لغاية 28 سبتمبر في مدينة دوسلدورف الالمانية./انتهى/.