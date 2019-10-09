قائد الحرس الثوري: سنتلاعب بمصير من يتلاعب بمصير الشعب الإيراني

وفي كلمته صباح اليوم الاربعاء في الملتقى السادس للزوارق السريعة المنعقد في جامعة "الامام الخامنئي" للعلوم والتقنيات البحرية في زيباكنار بميناء انزلي في محافظة كيلان شمال ايران، قال اللواء سلامي، انه من دون الاستقلال السياسي لا يمكن الحديث عن سائر اشكال الاستقلال.

واكد القائد العام للحرس الثوري بانه لا يحق لاي قوة التدخل في مصير الشعب الايراني واضاف، انه على قوى العالم كلها ان تعلم بانه لو ارادت التلاعب بمصير الشعب الايراني سنتلاعب نحن ايضا بمصيرها.

واعتبر نطاق البحر بانه ساحة المواجهة الرئيسية مع الاعداء واضاف، انه على القوة البحرية رفع قدراتها اكثر فاكثر لتحقيق المزيد من الاقتدار.

وقال، ان اكثر التكنولوجيا الدفاعية المتطورة هي اليوم تحت تصرف الجمهورية الاسلامية والحرس الثوري لتصنيع السفن الحربية والارتقاء بها.

واعتبر قدرة التخفي بانها تشكل الميزة الاهم للسفن الحربية واضاف، ان نظرتنا التكنيكية والتكتيكية تساعدنا في تصنيع السفن الحربية والارتقاء بها.

*الزوارق الحربية المسيّرة

واكد اللواء سلامي بانه علينا التحرك نحو تصنيع الزوارق الحربية المسيّرة واضاف، ان التوصل الى مثل هذا الانجاز ممكن في ضوء التكنولوجيا التي نمتلكها.

وصرح بان قدرات البلاد الدفاعية متنامية يوما بعد يوم واضاف، انه علينا اليوم ايجاد شبكة من جميع الطاقات الداخلية كي نتمكن من الوقوف امام الاعداء بقوة اكبر.

واكد بان الاعداء لن يكونوا ابدا عنصر تقدمنا واضاف، ان قائد الثورة الاسلامية اليوم راض عن تقدم قدراتنا الدفاعية لكنه غير قانع بها، وبناء عليه يتوجب علينا العمل لتحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال./انتهى/