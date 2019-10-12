  1. السياسة
١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٤:٣٨

مقاومون يطلقون النار على موقع لجيش الاحتلال قرب طول كرم في الضفة الغربية

مقاومون يطلقون النار على موقع لجيش الاحتلال قرب طول كرم في الضفة الغربية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم السبت عن إطلاق مقاومين فلسطينيين النار خلال الليل تجاه موقع مراقبة له قرب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

وافادت وكالة مهر للانباء أن المتحدث باسم جيش الاحتلال ادعى في التصريح المقتضب الذي نشره صباح اليوم أن إطلاق النار لم يسفر عن وقوع إصابات في صفوف الضباط والجنود الإسرائيليين، دون أن يشير إلى أن كان أسفر عن وقوع أضرار مادية أم لا.

وأوضح أن إطلاق النار تم من سيارة مارة، مشيرا إلى أن قوات الجيش قامت بتمشيط المنطقة بحثا عن مطلقي النار.

وتصاعدت مؤخرا عمليات المقاومة في الضفة الغربية المحتلة ضد ضباط وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وكانت آخر هذه العمليات تفجير عبوة ناسفة قامت بها مجموعة من مقاومي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرب مستوطنة "دوليب" برام الله وسط الضفة ما أسفر عن مصرع مستوطنة وإصابة 2 آخرين بجراح. /انتهى/ 

رمز الخبر 1898460

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