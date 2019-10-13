روحاني: قضايا المنطقة قابلة للتسوية عبر الحوار والحلول السياسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان الرئيس حسن روحاني صرح ظهر اليوم الاحد في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان: توجد لقضايا المنطقة حلول سياسية ويجب حلها نهائيا عبر الحوار.

وأضاف: شرحنا للمسؤولين الباكستانيين المخاطر التي يسببها الكيان الصهيوني لأمن المنطقة، وأكدنا ان ردنا لاي مبادرة تنمو عن حسن النية سيكون ردا حسنا.

واضاف: تناول حديثنا ايضا قضية العقوبات الظالمة الامريكية ضد الشعب الايراني واكدنا على انها ارهاب اقتصادي، اضافة الى طرق العودة الى الاتفاق النووي وتطبيق هذا الاتفاق على الارض الواقع.

وتوجه روحاني بالشكر الى وزير الخارجية الباكستاني قائلا:

قلنا لعمران خان ان باكستان ابدت عن نواياها الاجابية من اجل اعادة الاستقرار للمنطقة وأن ايران ترحب بهذه المبادرات ومستعدة للتعاون مع الجهود المبذولة.

وأضاف: ان الشؤون التي تم بحثها اليوم تعد من اهم القضايا في المنطقة والعالم.

ويرافق رئيس الوزراء الباكستاني في زيارته الرسمية الى الجمهورية الاسلامية وزير الخارجية " شاه محمد قريشي " ومساعد رئيس الوزراء " سيد ذوالفقار بختياري"./انتهى/.