روحاني: قدّمنا لرئيس وزراء باكستان تفاصيل عن استهداف ناقلة النفط الإيرانية

واشار الرئيس روحاني خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع رئيس وزراء باكستان عمران خان في طهران اليوم الاحد، الى محادثاته مع عمران خان حول القضايا الاقليمية وقال، ان منطقة الشرق الاوسط خاصة الخليج الفارسي وبحر عمان منطقة حساسة جدا للعالم لذا فقد تناولنا خلال محادثاتنا مسالة ارساء السلام والاستقرار في المنطقة.

واضاف، لقد ابدينا خلال المحادثات ايضا قلقنا ازاء امن ناقلات النفط خاصة الحادث الذي وقع لناقلة النفط الايرانية في البحر الاحمر وقدمنا لرئيس وزراء باكستان خيوطا توصلنا اليها في هذا الصدد واكدنا باننا سنواصل تحقيقاتنا حتى الوصول الى النتيجة النهائية والكشف عن العناصر الرئيسية وراء الهجوم على هذه الناقلة.

واردف قائلا، ان من الخطأ تماما لو تصورت دولة بانها يمكنها زعزعة الامن في المنطقة ولا تتلقى ردا على ذلك.