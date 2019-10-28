المقاومة الاسلامية حركة النجباء: امريكا هي من أسست للفساد والفوضى في العراق

أفاد مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الاسلامية، أن المقاومة الاسلامية حركة النجباء أصدرت بيانا اكدت فيه أن امريكا هي التي أنشئت الفساد في العراق وهي التي تحرض على اعمال الشغب في البلد.

وأعربت الحركة عن تعازيها لاستشهاد عدد من رجال الحشد الشعبي والقوات الامينة في الاحداث الاخيرة في العراق، وجاء في البيان: أن هؤلاء الابطال لهم سجل كبير في محاربة حزب البعث والكفيريين وللاسف الشديد استشهدوا عبر جريمة تذكرنا بجرائم داعش.

كما طالبت حركة النجباء المحتجين بالالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية وعدم فتح المجال لبقايا حزب البعث والمحتلين الامريكان باستغلال الاوضاع والتسلل الى المظاهرات السلمية.

واعتبرت المقاومة الاسلامية حركة النجباء، امريكا بانها أساس الفساد والدمار والفوضى في العراق، وأكدت أنهم سوف لن يحققوا اهدافهم في القضاء على العراق واراقة دماء الابرياء.

في الختام دعت الحركة المواطنين المحتجين بضرورة التحلي باليقظة تجاه اهداف الحاقدين وطلبت من الشعب العراقي أن يتحلى بالبصيرة والوحدة ولا يسمح للاجانب أن يتسلطوا على مصير البلد./انتهى/