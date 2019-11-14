اللواء موسوي: استراتيجية الجمهورية الاسلامية في مواجهة امريكا استراتيجية فعالة

وأشار في تصريح له على هامش زيارة مختلف وحدات الجيش الايراني في محافظة بوشهر، الى ان هناك تقدم لافت في القوات المسلحة بما في ذلك في قوات الدفاع الجوي للجيش ووحدات الدفاع الجوي التابعة لحرس الثورة الاسلامية، قائلا، ان رفاق سلاحنا الاعزاء هم دائماً في حالة جاهزية تامة للدفاع عن حدود البلاد لذلك هم يعالجون يومياً نقاط الضعف ويعززون من خطواتهم للمضي قدماً.

وأكد اللواء موسوي ان الدفاع اليوم يعتبر من المنشآت الحيوية والحساسة للبلاد ويحظى بأهمية استراتيجية كبيرة والجيش يهتم دائماً اهتماماً خاصاً بهذه المناطق.

ونوه القائد العام للجيش الايراني الى ان معدات القوات المسلحة في مستوى جيد جداً من حيث الجاهزية القتالية، قائلا، ان قواتنا في جاهزية تامة لمواجهة اي حادث محتمل بأفضل شكل ممكن.

وأوضح اللواء موسوي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية حققت الاكتفاء الذاتي في مجال صناعة المعدات للقوات البرية والجوية والبحرية والصاروخية، منوها الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستكون المنتصر في اي معركة محتملة قادمة.

وشدد على ان استراتيجية الجمهورية الاسلامية الايرانية في مواجهة امريكا هي استراتيجية فعالة وهناك ارادة كافية لدى القوات الثورية لتحقيق تلك الاستراتيجية بأفضل شكل ممكن.

ولفت اللواء موسوي الى ان تطورات الأعوام الأخيرة اثبتت ان الاجانب لا يمكنهم ان يكونوا مصدر ثقة لدول المنطقة، قائلا، ان أمن مضيق هرمز والخليج الفارسي يمكن توفيره فقط عبر التعاون بين دول منطقة الخليج الفارسي وتحقيق أمن نابع من الداخل وليس عبر تشكيل تحالفات مزيفة، لذلك حان وقت طرد الأجانب من المنطقة./انتهى/