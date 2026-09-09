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٠٩‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٤:٤٤ م

المدير التنفيذي لمطار الإمام الخميني: لم تُلغَ أي رحلة جوية بسبب العقوبات

المدير التنفيذي لمطار الإمام الخميني: لم تُلغَ أي رحلة جوية بسبب العقوبات

أعلن المدير التنفيذي لمطار الإمام الخميني أنه لم تتقدم أي من شركات الطيران أو الدول المشغلة للرحلات، حتى الآن، بطلب لإلغاء الرحلات بسبب العقوبات، وأن الرحلات لا تزال مستمرة وفقاً للجدول الزمني.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن رامين كاشف آذر، المدير التنفيذي لشركة مدينة مطار الإمام الخميني، قال في حوار مع مراسل مهر حول وضع الرحلات بعد فرض العقوبات الأميركية على 27 شركة طيران إيرانية، إنه لم تتقدم أي من شركات الطيران أو الدول المشغلة للرحلات، بمراسلة أو اتصال بشأن إلغاء الرحلات.

وأضاف أنه لم يتم تقديم أي طلب لإلغاء الرحلات حتى الآن، وليس لديهم حالياً أي حالة لإلغاء رحلة بسبب هذه العقوبات.

وحول مسارات الرحلات، قال المدير التنفيذي لشركة مطار الإمام الخميني إن لديهم حالياً عدداً كبيراً من مسارات الرحلات، ويوجد أكثر من 40 مساراً إلى وجهات مختلفة، حيث لديهم حالياً مسارات إلى الدول المجاورة، والهند، والصين، وتايلاند، ودول رابطة الدول المستقلة والقوقاز، وهي لا تزال قائمة.

واختتم كاشف آذر بالإشارة إلى أن الرحلات على المسارات القائمة تجري حالياً وفقاً للجدول الزمني، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن أي حالة لتوقف الرحلات بسبب العقوبات الجديدة.

/انتهى/

رمز الخبر 1973701

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