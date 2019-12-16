صالح قد يكلف مرشحاً بعيدا عن الكتلة الأكبر

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلا مصادر سياسية مطلعة، أن رئيس الجمهورية برهم صالح تسلم قائمة تضم عددا من الاسماء المرشحة لرئاسة الحكومة، مشيرة الى أن صالح قد يكلف مرشحاً بعيدا عن الكتلة الاكبر.

وقالت المصادر، إن رئيس الجمهورية قد يذهب لتكليف مرشح رئيس الوزراء بعيدا عن تسمية الكتلة الاكبر عددا، مبينا ان الكتلة الأكبر انتهت بعد ترشيح عادل عبد المهدي لمنصب رئيس الوزراء.

واضافت أن صالح تسلم قائمة تضم عددا من الاسماء المرشحة ابرزها (محمد شياع السوداني واسعد العيداني ومصطفى الكاظمي"، مبينة أن "صالح تسلم ايضا اسماء مرشحة من قبل المتظاهرين ابرزها القاضي رائد جوحي.