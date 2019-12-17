روسيا ترسل 100 ألف طن من الحبوب إلى سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان "بوريسوف" قال في اجتماع في دمشق، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس السوري بشار الأسد: "سيدي الرئيس، يجب أن أبلغكم أن الحكومة الروسية قررت تخصيص 100 ألف طن من المساعدات الإنسانية - الحبوب للشعب السوري".

وأضاف بوريسوف إن الشحنات الأولى ستبدأ في نهاية ديسمبر/كانون الأول وستكتمل في موعد لا يتجاوز الربع الثاني من العام المقبل.

وكان قد وصل نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، يوم أمس، إلى سوريا بزيارة تستغرق يومين يلتقي خلالها الرئيس السوري ويبحث موضوع مرفأ طرطوس وتوريد المنتجات الزراعية. /انتهى/