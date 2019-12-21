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٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٧:١١

ماذا يقول الشيخ الوائلي بشأن قائد الثورة الاسلامية؟!

ماذا يقول الشيخ الوائلي بشأن قائد الثورة الاسلامية؟!

يلفت هذا التسجيل الصوتي الى وجهة نظر الشيخ الدكتور أحمد الوائلي حول آية الله السيد علي الخامنئي.

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رمز الخبر 1900322

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