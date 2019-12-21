https://ar.mehrnews.com/news/1900322/ ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٧:١١ رمز الخبر 1900322 الفيديو الفيديو ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٧:١١ ماذا يقول الشيخ الوائلي بشأن قائد الثورة الاسلامية؟! يلفت هذا التسجيل الصوتي الى وجهة نظر الشيخ الدكتور أحمد الوائلي حول آية الله السيد علي الخامنئي. تحميل 2 MB رمز الخبر 1900322 سمات الوائلي السيد علي الخامنئي خطابات الوائلي مطالب مرتبط لنضفي على المجتمع الأمان والسلامة النفسية والحيوية بأداء الصلاة "أبا إبراهيم" كان أمة قانتاً لله حنيفاً شهيداً نبراساً للعالمين قائد الحرس الثوري: الصراع انتقل الى جغرافية المعتقدات والإيديولوجيات
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