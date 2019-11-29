  1. الثقافة
٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٢٣:٢٥

قائد الحرس الثوري: الصراع انتقل الى جغرافية المعتقدات والإيديولوجيات

قائد الحرس الثوري: الصراع انتقل الى جغرافية المعتقدات والإيديولوجيات

قال القائد العام للحرس الثوري اللواء "حسين سلامي"، انه من أهم أهداف نظام الهيمنة العالمية هو الحيلولة دون تحول منظومتنا الفكرية، والعقائدية، والإسلامية الى نموذج حي ومقبول على الصعيد العالمي لدى المجتمعات الأخرى ولهذا جعل من جغرافية العقول والقلوب ساحة رئيسية للحروب في يومنا الحاضر.

وبين سلامي ان الصراع والعدوان انتقل اليوم من جغرافية الأرض الى جغرافية المعتقدات والوعي والأهداف و الرؤى والإيديولوجيات.

أفاد الموقع الإعلامي لمكتب نشر وحفظ آثار قائد الثورة الاسلامية، ان سماحة القائد آية الله العظمى السيد علي خامنئي استقبل صباح الأربعاء الماضي (27 نوفمبر) الآلاف من قوات التعبئة من أنحاء البلاد، بمناسبة الأسبوع الوطني للتعبئة، واستهل الإجتماع بتصريحات اللواء سلامي.

وأضاف القائد العام للحرس الثوري، ان الآفاق المرسومة للثورة الإسلامية في بيان الخطوة الثانية، بعث على القلق لدى نظام الامبريالية والاستكبار العالمي؛ مصرحا ان غرسة الثورة الإسلامية هي بمثابة شجرة طيبة استمرت بالنمو واصبحت باسقة وقد امتدت جذورها اليوم في أعماق إيمان أبناء الشعب ووعيهم وعواطفهم./انتهى/

رمز الخبر 1899583

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 6 + 8 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي